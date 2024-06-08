Байден пообещал не отворачиваться от Украины

Президент США Джо Байден считает, что Россия «не остановится», если «подчинит себе Украину», и тогда вся Европа окажется под угрозой. Об этом пишет РИА Новости.

«Дело не в одной лишь Украине, на карту поставлено гораздо больше», — сказал Байден в ходе совместного выступления с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Американский лидер подчеркнул, что США не позволят России одержать верх и не отвернутся от Украины, друзей и союзников.

До этого президент России Владимир Путин назвал тех, кто всерьез говорит о «нападении» России на НАТО «тупыми как стол». Заявление прозвучало в ходе встречи с руководителями мировых информагентств.

При этом Путин предупреждал, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда делают заявления об ударах по российской территории. Глава государства призвал европейцев помнить, что они живут в государствах с небольшой территорией и очень плотным населением.

Ранее в польской разведке заявили о готовности России к «мини-операции» против НАТО.