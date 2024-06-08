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Пушков предположил, когда может измениться политика США в отношении Украины

Пушков: смена власти в Белом доме поставит под вопрос украинскую политику США

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Смена власти в США может поставить под вопрос американскую политику по украинскому вопросу, поскольку конфликт на Украине — это не война бывшего президента Дональда Трампа, он не вложил в нее ни цента. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, Трамп считает, что тратить деньги на Украину нет смысла.

«Трамп не втащил Соединенные Штаты ни в одну войну — единственный после Картера, при котором США не начали ни одной войны. Я допускаю, что смена власти в Белом доме поставит под вопрос украинскую политику США, чего не произойдет, если останется Байден», — отметил Пушков.

Он подчеркнул, что Трамп не вложил в конфликт «ни цента: ни финансового, ни политического».

«Трамп вообще очень прохладно относится к Украине, он считает, что это лишняя история, которая отвлекает Соединенные Штаты от решения других проблем», — сказал Пушков.

До этого американский журналист Джексон Хинкл, принимающий участие в ПМЭФ, нынешний президент США Джо Байден находится в гораздо более плохой физической форме, чем экс-глава государства Дональд Трамп, для участия в выборах и второго срока на посту.

Ранее Путин назвал Байдена предсказуемым политиком.

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