ХАМАС пригрозил Израилю после освобождения четверых заложников

Палестинская радикальная группировка ХАМАС после освобождения Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) четверых заложников заявила, что у нее находится большое число пленных. Информацию приводит Reuters.

Также в ХАМАС подчеркнули, что могут увеличить число израильских заложников.

8 июня появилась информация, что израильские военнослужащие освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался один гражданин Российской Федерации. В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Речь идет о 27-летнем россиянине Андрее Козлове и еще троих пленных в возрасте 21, 25 и 40 лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность тем, кто принимал участие в операции по спасению четверых израильских заложников из сектора Газа, а также заявил о готовности вернуть домой всех пленных, находящихся у ХАМАС.

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.