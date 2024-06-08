В «Роснефти» раскритиковали политику энергоперехода в Европе

«Зеленый» переход в энергетике не обеспечен рентабельными источниками и его реализация не представляется возможной. Такое мнение в ходе Петербургского международного экономического форума высказал глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин, чьи слова передает ТАСС.

«Зеленый» переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией», — утверждает он.

По оценке руководителя корпорации, переход на возобновляемые источники энергии приведет к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики.

«То есть не будет ни того, ни другого», — полагает Сечин.

В публикации отмечается, что за последние 20 лет по всему миру в энергетический переход было вложено порядка $10 трлн, однако альтернативные энергоисточники не смогли обеспечить замещение традиционного топлива. А в настоящее время ветряная и солнечная энергетики обеспечивают по большей мере 5% от мировой выработки энергии, доля электромобилей составляет порядка 3%. В свою очередь, потребление нефти, газа и угля в общей сложности возросло на 35%, что стало новым рекордом.

До этого Сечин заявил о необходимости создания новой стратегии надежного энергоснабжения, так как концепция «зеленого перехода» несостоятельна.

Ранее глава «Роснефти» усомнился в возможностях «зеленой» энергетики.