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МИД РФ обвинил Запад в одержимости доминированием

Захарова: Запад одержим доминированием, его мировоззрение никто не разделяет

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад одержим доминированием, но его мировоззрение никто не разделяет, заявила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня это гегемонизм, одержимость доминированием, настоящая одержимость, болезненное псевдмомессианское представление о своей некой миссии», — заявила Захарова, отметив, что мировоззрения Запада «не разделяет никто кроме них».

Также Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон своей агрессивной риторикой по отношению к России и преступными действиями подталкивает Европу к катастрофе.

Кроме того, она отметила, что Москва никогда не прекращала и не отказывалась от диалога с ядерными державами.

Захарова также сказала, что Российская Федерация будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.

Ранее Захарова назвала «лохотроном» предоставление членства в ЕС.

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