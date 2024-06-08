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Додик назвал Путина национальным достоянием России

Президент Республики Сербской Додик назвал Путина национальным достоянием России

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Reuters

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что президент России Владимир Путин является национальным достоянием РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Национальный государственный ресурс России — это Владимир Путин», — сказал Додик.

По его словам, Путин стоит во главе борьбы за русские национальные государственные интересы.

«Владимир Путин — национальное достояние России и всего русского народа», — отметил Додик.

При этом он выразил сожаление, что его встречи с Путиным носят официальный характер: «лично мы не взаимодействуем».

«Но если мы говорим о наших взаимоотношениях, в общем и целом их характеризуют абсолютное взаимопонимание, поддержка и симпатия», — отметил президент.

6 июня Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Республикой Сербской в 2024 году демонстрирует восстановительный рост. Лидеры встретились на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Додик заявил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей.

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