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Стало известно, кто повлиял на увольнение Залужного

На Украине обвинили Ермака в увольнении Залужного

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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак причастен к увольнению бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом пишет The Times, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников.

«Военные чиновники обвинили 52-летнего Ермака в том, что он держал генерала Валерия Залужного подальше от президента и, в конечном итоге, организовал его увольнение», — говорится в тексте.

По их словам, Ермак считал Залужного конкурентом собственной власти.

Также утверждается, что Ермак несет ответственность за увольнение вице-премьера Александра Кубракова в мае текущего года.

До этого сообщалось, что процесс подготовки бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного к работе послом республики в Великобритании находится на завершающем этапе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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