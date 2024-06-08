Шольц обратился к Путину по поводу ситуации на Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц потребовал от президента РФ Владимира Путина признать, что Украину нельзя «поставить на колени». Видеообращение с соответствующим заявлением глава правительства Германии опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это», — сказал политик.

Он добавил, что Киев устроит только справедливый мир. В настоящее время все зарубежные партнеры Украины работают ради его достижения, резюмировал Шольц.

8 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что мир на Украине зависит от действий российского лидера. В то же время она пообещала, что Берлин продолжит поддерживать Киев, сколько будет необходимо.

За день до этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о возможном появлении на Украине еще одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. По информации журналистов, немецкие власти намерены рассмотреть вопрос об отправке четвертой такой системы в зону конфликта.

Ранее Шольц раскритиковал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), получившую похвалу от Путина.