Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц обратился к Путину по поводу ситуации на Украине

Шольц потребовал от Путина признать, что Украину невозможно поставить на колени

close
100%
РИА Новости/Global Look Press

Немецкий канцлер Олаф Шольц потребовал от президента РФ Владимира Путина признать, что Украину нельзя «поставить на колени». Видеообращение с соответствующим заявлением глава правительства Германии опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это», — сказал политик.

Он добавил, что Киев устроит только справедливый мир. В настоящее время все зарубежные партнеры Украины работают ради его достижения, резюмировал Шольц.

8 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что мир на Украине зависит от действий российского лидера. В то же время она пообещала, что Берлин продолжит поддерживать Киев, сколько будет необходимо.

За день до этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о возможном появлении на Украине еще одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. По информации журналистов, немецкие власти намерены рассмотреть вопрос об отправке четвертой такой системы в зону конфликта.

Ранее Шольц раскритиковал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), получившую похвалу от Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами