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Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2024 году

Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке. Об этом на брифинге по итогам Петербургского международного экономического форума заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает ТАСС.

«Приглашаем всех принять участие в IX Восточном экономическом форуме, который состоится 3-6 сентября во Владивостоке», — сказал он.

8 июня Кобяков сообщил, что в мероприятиях ПМЭФ приняли участие свыше 21 тысячи человек из 139 стран.

Он также отметил, что в рамках форума было заключено 982 соглашения на сумму 6,43 триллиона рублей.

До этого президент России Владимир Путин пригласил представителей Китая на Восточный экономический форум.

По его словам, на ВЭФ китайские партнеры смогут обсудить с российскими коллегами перспективы сотрудничества, в том числе на территориях с льготами для внешних инвесторов.

Ранее США уличили в рекламе ПМЭФ.

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