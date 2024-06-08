Байдена призвали отменить разрешение на удары по РФ с помощью оружия США

Президенту США Джо Байдену следует немедленно отменить решение о снятии запрета на использование Украиной американского оружия для ударов по РФ. Об этом в статье для журнала The National Interest написал полковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Эксперт отметил, что Вашингтон ничего не выиграет от расширения списка целей для переданного Киеву оружия. При этом американские власти рискуют многое потерять из-за соответствующего решения, предупредил он.

«Рисковать ядерной эскалацией в высшей степени глупо. Разрешение Байдена, данное на прошлой неделе, должно быть немедленно отменено, пока не был нанесен ущерб», — говорится в материале.

По словам автора статьи, наиболее благоразумным курсом действий в текущей ситуации стали бы попытки урегулировать конфликт путем переговоров. В данный момент национальная безопасность США не находится под угрозой, поэтому полковник посчитал «верхом глупости» готовность Вашингтона рисковать вооруженным конфликтом против Москвы.

30 мая газета Politico сообщила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по РФ. Однако журналисты выяснили, что речь идет об атаках «исключительно в районе Харькова».

Ранее Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине на сумму более $200 млн.