Захарова рассказала об ущербности США

Российская Федерация будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

Сразу после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Белый дом сообщил, что видит необходимость увеличить ядерный арсенал.

«Вчера президент все сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в ее доработке, будут внесены коррективы», — сказала она.

Захарова предположила, что Белый дом таким образом отреагировал на вопросы общественности США, так как у Вашингтона меньше ядерных арсеналов. По ее мнению, в Соединенных Штатах уже не понимают, о чем заявляют.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что США используют слова, связанные с Россией, для выстраивания своих концептуальных вещей и использования собственных внутренних задач.

«Это говорит об их, на мой взгляд, внутренней ущербности», — подытожила она.

8 июня представитель посольства КНР в США заявил, что Соединенные Штаты нарушают режим ядерного разоружения и нераспространения.

Днем ранее специальный помощник американского президента Пранай Вадди в рамках ежегодного заседания вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями заявил, что США намерены продлить срок эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio.

Кроме того, Вадди заявил, что Вашингтон будет рад ответу Москвы на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее Вашингтон призвали признать, что ход конфликта на Украине изменился «навсегда».