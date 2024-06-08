Стало известно о приглашении посольства России на инаугурацию президента Словакии

Посольство России в Словакии получило приглашение на инаугурацию президента республики, которая пройдет 15 июня. Об этом сообщает словацкий портал Dennik N.

«На торжество пригласили и российское посольство», — сказано в сообщении.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что с победой Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии страна окончательно переходит в стан противников поддержки Украины в Европейском союзе.

В апреле президентом Словакии избрали председателя парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини. Экс-глава МИД Словакии Иван Корчок признал поражение на выборах и поздравил победителя. Он выразил надежду, что вновь избранный глава государства станет «суверенным президентом» и будет отстаивать интересы страны. По словам бывшего министра иностранных дел, финансирование предвыборной компании соперника не было прозрачным.

Ранее новый президент Словакии рассказал о своих планах по отношениям с Россией.