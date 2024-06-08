В России предупредили, что Украина ответит за разрушение Каховской ГЭС

Украина во главе с президентом Владимиром Зеленским обязательно ответит за отданный в июне 2023 года преступный приказ разрушить Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Чиновник подчеркнул, что это международное преступление не имеет срока давности.

Сальдо добавил, что плотину Каховского водохранилища возможно восстановить, однако вопрос будет решен после завершения российской специальной военной операции.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В этом же интервью Сальдо сообщил, что в Херсонской области создается глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от ракетных атак.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.