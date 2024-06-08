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В КНР заявили, что США подрывают режим ядерного разоружения

Посольство КНР в США: Вашингтон подрывает режим ядерного разоружения

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Shutterstock

Представитель посольства КНР в США заявил, что Соединенные Штаты нарушают режим ядерного разоружения и нераспространения. Его слова передает ТАСС.

«США необходимо задуматься над своим поведением и взять на себя обязательство действовать правильно. США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения, уменьшить роль ядерных вооружений в своей национальной и коллективной политике безопасности», — подчеркнул дипломат.

В посольстве КНР также добавили, что США обладают самым продвинутым ядерным арсеналом в мире, но тем не менее продолжают цепляются за «ядерную политику первого удара, изобретают стратегии ядерного сдерживания против других и вкладывают большие средства в модернизацию своей ядерной триады».

До этого специальный помощник американского президента Пранай Вадди в рамках ежегодного заседания вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями говорил, что США намерены продлить срок эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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