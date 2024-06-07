Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин завершил пленарку ПМЭФ словами о единстве

Путин завершил пленарную сессию ПМЭФ словами «В единстве — наша сила»

close
100%
Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин завершил пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), произнеся слова о единстве.

Заканчивая свое выступление, глава государства заявил, что РФ при выстраивании своей политики будет в значительной степени опираться на европейские начала и культуру, так как русский народ является ее носителем. Вместе с тем Россия будет частью многополярного гармоничного мира, отметил он.

«Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации, в этом единстве — наша сила», — сказал Путин.

До этого президент РФ призвал бережно относиться к единству народов России.

Путин также говорил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Российскую Федерацию от других государств. По его оценке, это позволяет жителям страны на протяжении веков обмениваться друг с другом генетическим и культурным кодом.

Ранее Путин упрекнул модератора ПМЭФ в том, что он «хрюкнул».

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами