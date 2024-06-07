Путин завершил пленарку ПМЭФ словами о единстве

Президент России Владимир Путин завершил пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), произнеся слова о единстве.

Заканчивая свое выступление, глава государства заявил, что РФ при выстраивании своей политики будет в значительной степени опираться на европейские начала и культуру, так как русский народ является ее носителем. Вместе с тем Россия будет частью многополярного гармоничного мира, отметил он.

«Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации, в этом единстве — наша сила», — сказал Путин.

До этого президент РФ призвал бережно относиться к единству народов России.

Путин также говорил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Российскую Федерацию от других государств. По его оценке, это позволяет жителям страны на протяжении веков обмениваться друг с другом генетическим и культурным кодом.

Ранее Путин упрекнул модератора ПМЭФ в том, что он «хрюкнул».