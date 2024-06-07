Путин обвинил Зеленского в узурпации власти

Президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он пояснил, что на Украине есть закон о военном положении, в котором сказано, что в условиях военного положения президентские выборы в стране не проводятся, но там не говорится, что они пролонгируются.

«Это важно, если не сказано — значит этого нет», — сказал глава российского государства.

Он также отметил, что Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти.

«Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», — сказал российский лидер.

В ходе этого же выступления Путин также заявил, что исполнительная власть Украины утратила легитимность.

30 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук совершает преступление, замалчивая нелегитимность Зеленского.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Путин заявил о нелегитимности Зеленского.