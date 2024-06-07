Политолог: введенные против Грузии санкции подтолкнут ее к сближению с Россией

Персональные санкции США против грузинских чиновников – это традиционная для Штатов «взбучка» ключевых партнеров, однако в данном случае могут быть неожиданные последствия. Это может стать поводом для Грузии выйти на новые международные контакты, в том числе – сближение с Россией, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с 360.ru.

«Учитывая определенную разобщенность в обществе, это выход на новые контакты для Грузии. Не знаю, что это будет, но не исключаю каких-то прорывных решений в российско-грузинских отношениях. Может, это будет контакт с Ираном. Может, с Китаем или с Индией», — считает эксперт.

Санкции против Грузии он назвал беспрецедентными, подчеркнув, что Запад так поступает с партнером «абсолютно на ровном месте», так как ни о какой пророссийской политике там речи не идет. По мнению Ордуханяна, Тбилиси даже если сильно будет стараться, не сумеет достичь расположения со стороны Вашингтона, который настаивает на выполнении своих условий.

Напомним, Госдеп накануне объявил о введении визовых санкций против десятков грузинских граждан, в том числе правящей партии «Грузинская мечта», сотрудников правоохранительных органов и рядовых жителей страны. Это связано с принятием закона об иноагентах. Грузию призвали вернуться к «демократическим и евро-атлантическим устремлениям», пригрозив в противном случае новыми мерами. Власти Грузии введение санкций назвали политической ошибкой США.

Ранее в США заявили, что не диктуют Грузии, какие принимать законы.