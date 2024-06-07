Путин рассказал, где Россия обогнала Германию и Японию

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики.

При этом, по его словам, РФ нужно обеспечивать стабильный рост и впредь.

Путин подчеркнул, что доля импорта в российской экономике должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей.

Также Путин заявил, что БРИКС имеет большой потенциал для присоединения новых участников. По его словам, стремление заинтересованных партнеров на развитие контактов разных континентов, контакта с БРИКС, приветствуется и будет поддерживаться. Кроме того, Путин заявил, что РФ полностью сама обеспечивает себя мясом. По словам главы государства, потребление мяса россиянами достигло почти двухкратной величины по сравнению со средним показателем в мире.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин назвал одну из главных задач для России.