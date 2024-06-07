Захарова призвала Армению раскрыть списки погибших в Буче украинцев

Москва призывает депутатов из парламента Армении раскрыть России списки людей, которые, по версии Киева, погибли в Буче весной 2022 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ, передает ТАСС.

«Очень надеемся, что официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной», — отметила она.

По словам дипломата, Москва два года не может добиться от Киева и даже международных организаций, таких как ООН, раскрытия этой информации.

«Видели, как этот город посещали бесконечные делегации из Евросоюза, а также таких стран, как США и Канада. Но мы сейчас с ними не общаемся никаким образом», — добавила Захарова.

Она констатировала, что ждать от западных государств «чего-либо хорошего или конструктивного не приходится», в отличие от представителей из Еревана.

«С армянской стороной мы поддерживаем контакт, надеемся, что список людей, которые там (в Буче. — «Газета.Ru») якобы погибли, армянские друзья передадут», — заключила спикер министерства.

По версии российских следователей, в апреле 2022 года Киев в целях дискредитации армии России опубликовал видеозаписи из города Буча Киевской области с целью инсценировать массовую гибель мирных жителей населенного пункта. При этом западные политики и отдельные международные организации утверждают, что ролики доказывают произошедшее. Западные политики приводят в качестве доказательств отчеты Human Rights Watch и данные ООН.

Ранее в Кремле отреагировали на данные о подготовке Киевом «новой Бучи».