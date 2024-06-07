Стал известен наиболее вероятный преемник Борреля на посту главы евродипломатии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас является наиболее вероятным кандидатом на должность главы европейской дипломатии, которую сейчас занимает Жозеп Боррель. Об этом пишет Politico.

«Три французских чиновника, непосредственно знакомые с переговорами, сообщили, что офис президента Франции Эммануэля Макрона рассматривает Каллас как преемника Борреля. Она сильный голос, имеющий влияние за пределами своей страны», — говорится в тексте.

Издание называет других кандидатов на эту должность, среди которых экс-глава МИД Бельгии Софи Вильмес, вице-премьер Люксембурга Ксавье Беттель, а также премьер Бельгии Александр де Кроо. Кроме этого, пишет Politico, на пост могут претендовать глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикроский и министр иностранных дел и обороны Ирландии Михол Мартин.

4 марта издание Politico писало, что в Евросоюзе не хотят видеть на должности главы европейской дипломатии Каю Каллас, так как ей «нравится есть россиян на завтрак».

Ранее премьер Эстонии посетовала на невозможность стать генсеком НАТО.