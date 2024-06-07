В Кремле прокомментировали переход Турчака на новую должность

Неважных регионов в Российской Федерации нет, возглавлять любой из них — большая ответственность и большая честь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переход Андрея Турчака на пост временно исполняющего главы республики Алтай, передает РИА Новости.

До Турчака пост губернатора Алтая занимал Олег Хорохордин, он подал в отставку по собственному желанию и перешел на новую должность.

Песков отказался комментировать причины перехода Турчака на новую должность.

«Я не политолог, я не автор Telegram-каналов. Отпускаться в бесконечное рассуждение – это не моя работа. Я не хотел бы этого делать. Я не умею этого делать», — сказал представитель Кремля.

Андрей Турчак занимает пост секретаря генсовета «Единой России» с 2017 года, с 2020 года он был первым зампредом Совета Федерации, где координировал работу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В 2009-17 годах Турчак уже был губернатором — тогда он возглавлял Псковскую область.

Ранее Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая.