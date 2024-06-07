Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали переход Турчака на новую должность

Песков о переходе Турчака в Республику Алтай: в России неважных регионов нет

close
100%
Пресс-служба «Единой России»

Неважных регионов в Российской Федерации нет, возглавлять любой из них — большая ответственность и большая честь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переход Андрея Турчака на пост временно исполняющего главы республики Алтай, передает РИА Новости.

До Турчака пост губернатора Алтая занимал Олег Хорохордин, он подал в отставку по собственному желанию и перешел на новую должность.

Песков отказался комментировать причины перехода Турчака на новую должность.

«Я не политолог, я не автор Telegram-каналов. Отпускаться в бесконечное рассуждение – это не моя работа. Я не хотел бы этого делать. Я не умею этого делать», — сказал представитель Кремля.

Андрей Турчак занимает пост секретаря генсовета «Единой России» с 2017 года, с 2020 года он был первым зампредом Совета Федерации, где координировал работу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В 2009-17 годах Турчак уже был губернатором — тогда он возглавлял Псковскую область.

Ранее Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами