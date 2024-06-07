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Глава Гагаузии заявила об ущербе Молдавии от евроинтеграции

Глава Гагаузии Гуцул: евроинтеграция нанесла Молдавии ущерб

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Максим Блинов/РИА Новости

Евроинтеграция негативно сказалась на Молдавии и уровне жизни ее населения, вместо обещанного развития стране нанесли ущерб, уверена глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Люди не дождались повышения доходов, столкнувшись при этом с нападками на традиционные ценности, заявила она в беседе с 360.ru.

По словам Гуцул, жителям Молдавии на протяжении многих лет обещают евроинтеграцию, в том числе об этом во время выборов говорила нынешний президент страны Майя Санду. В том числе она обещала повышение пенсии до тысячи евро, увеличение зарплат и создание комфортной инфраструктуры.

«[Обещали, что], будет чуть ли не Монако. Но мы этого не видим. Нет демократии, свободы слова. Видим только цензуру», — подчеркнула глава Гагаузии.

По ее словам, евроинтеграция в первую очередь связана с отказом от семейных ценностей, из-за чего жители терпят нападки на религиозные ценности, а митрополия разделилась на русскую и бессарабскую. В то же время от санкций в отношении России страдают молдавские фермеры и изготовители вина, так как потеряли важную точку сбыта товаров.

«Гагаузия хочет дружить с Россией и сохранять партнерские отношения», — заключила она.

Напомним, Гуцул принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. До этого она заявила, что народ Молдавии восстанет, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией.

Ранее власти Гагаузии рассказали, в каком случае попросят Россию о помощи.

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