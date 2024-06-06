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Названы страны, которые станут непостоянными членами СБ ООН в 2025 году

Генассамблея ООН: Сомали, Дания, Панама, Пакистан и Греция войдут в СБ на год

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Mike Segar/Reuters

Дания, Греция, Пакистан, Сомали и Панама станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН на период с 2025 по 2026 годы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение Генеральной ассамблеи всемирной организации.

Всего в СБ ООН входят 15 государств — членов организации. Каждый год пять непостоянных членов структуры покидают ее, а на их место избираются другие пять стран. При этом, чтобы стать непостоянным членом СБ ООН, государству — претенденту необходимо получить как минимум две трети голосов присутствующих в зале во время соответствующего заседания Генеральной ассамблеи.

По данным агентства, упомянутые страны займут места Швейцарии, Мальты, Японии, Эквадора и Мозамбика. Срок их полномочий в качестве непостоянных членов СБ ООН истечет 31 декабря текущего года.

26 февраля 2024 года генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что СБ ООН нуждается в серьезном реформировании состава и изменении методов его работы. По его словам, в нынешнем виде данная структура не смогла предотвратить украинский конфликт и операцию израильских войск в секторе Газа. Все это «возможно, фатально» подорвало авторитет СБ ООН, подчеркнул руководитель всемирной организации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил идею убрать право вето в СБ ООН.

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