Минские соглашения, которые были заключены 10 лет назад, научили Россию не доверять Западу. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Мы сначала поверили нашим так называемым партнерам. Я имею в виду Францию и Германию. Думали, они действительно хотят прекратить кровопролитие на Украине. Но в итоге выяснилось, что нам лгали с самого начала», — указал Джабаров.

Он добавил, что Минские соглашения оказались «дымовой завесой», необходимой, чтобы «подготовить Украину к вооруженному конфликту с Россией».

Минские соглашения были заключены между Москвой, Парижем, Берлином, Киевом, Донецком и Луганском для урегулирования конфликта в Донбассе. Документ предполагал проведение на Украине конституционной реформы по децентрализации государства, а также закрепление «особого статуса» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Бывший помощник президента России Владислав Сурков до этого заявил, что одним из критериев для завершения конфликта на Украине должно стать исключение нынешнего лидера страны Владимира Зеленского из переговорного процесса.

Отвергнув Минские соглашения, Зеленский «снял с предохранителя механизм запуска глобальной войны». Чтобы купировать соответствующую угрозу, необходимы «иные, сомасштабные меры», указал Сурков.

Ранее в Италии предрекли ответ России на эскалацию украинского конфликта со стороны Запада.