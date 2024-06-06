Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США и союзники призвали ХАМАС согласиться на прекращение огня

США и союзники призвали ХАМАС принять план Байдена по прекращению огня в Газе

close
100%
Yousef Mohammed/Global Look Press

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, ФРГ и ряд других государств в совместном заявлении призвали радикальную группировку ХАМАС согласиться с предложением Джо Байдена по постоянному прекращению огня в Газе. Об этом сообщает Reuters.

«В этот решающий момент мы призываем лидеров Израиля, а также ХАМАС пойти на любые окончательные компромиссы, необходимые для завершения этой сделки», — говорится в заявлении.

Как отмечается в материале, соответствующий призыв также поддержали лидеры Аргентины, Австрии, Бразилии, Болгарии, Колумбии, Дании, Франции, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и Таиланда.

Президент США Джо Байден 31 мая представил трехэтапный план по урегулированию напряженности вокруг сектора Газа, который был предложен израильской стороной.

«Первая фаза будет длиться шесть недель. Она подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов Газы, освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев», — сказал Байден.

Ранее лидеры G7 поддержали предложение президента США по Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами