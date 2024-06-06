США и союзники призвали ХАМАС согласиться на прекращение огня

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, ФРГ и ряд других государств в совместном заявлении призвали радикальную группировку ХАМАС согласиться с предложением Джо Байдена по постоянному прекращению огня в Газе. Об этом сообщает Reuters.

«В этот решающий момент мы призываем лидеров Израиля, а также ХАМАС пойти на любые окончательные компромиссы, необходимые для завершения этой сделки», — говорится в заявлении.

Как отмечается в материале, соответствующий призыв также поддержали лидеры Аргентины, Австрии, Бразилии, Болгарии, Колумбии, Дании, Франции, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и Таиланда.

Президент США Джо Байден 31 мая представил трехэтапный план по урегулированию напряженности вокруг сектора Газа, который был предложен израильской стороной.

«Первая фаза будет длиться шесть недель. Она подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов Газы, освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев», — сказал Байден.

Ранее лидеры G7 поддержали предложение президента США по Газе.