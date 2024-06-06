Захарова рассказала об исключении «Талибана» из списка террористов

Над вопросом исключения «Талибана» (организация запрещена в России) из списка террористов трудятся представители различных российских ведомств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств, и (ведутся) соответствующие процедуры, которые задействованы», — сказала Захарова на полях ПМЭФ.

До этого специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что рассмотрение снятия статуса террористов с афганской группировки «Талибан» запустили два года назад.

5 июня официальная делегация «Талибана» прибыла на ПМЭФ. Визит проходит на фоне предложения МИД и Минюста об исключении движения из списка террористических организаций. Такое решение уже приняли в Казахстане под предлогом экономического сотрудничества. Станут ли эти шаги прологом к мировому признанию талибов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия будет выстраивать отношения с правительством талибов.