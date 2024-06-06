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Финский журналист объяснил, почему в Хельсинки освистали главу Еврокомиссии

Журналист Хейсканен: финны устали от западной пропаганды

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Финский народ устал от лжи, которой полна западная пропаганда. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист Кости Хейсканен, комментируя новость о том, что главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен освистали во время выступления в Хельсинки.

«Это показывает, что финны уже достаточно наелись этой лжи, которую финские СМИ и правительство продолжают распространять с начала военной операции, не показывая картинку, которую хотела бы российская сторона тоже предъявить», — отметил Хейсканен.

Он добавил, что подстегивает людей не только пропаганда, но и падение экономики. По его словам, ситуация в Финляндии близка к краху — финские власти хотели развалить экономику России, но развалили в конечном счете свою.

Во время выступления фон дер Ляйен в Хельсинки активисты скандировали «Урсула — военная преступница!». Также они развернули множество плакатов с протестными лозунгами.

До этого главу ЕК освистали в Болгарии. Участники протестной акции собрались у входа в Античный театр, где выступала чиновница, и встретили ее лозунгами «Урсула — фашист!», «Нет НАТО!». Некоторые демонстранты пришли с флагами России и символикой специальной военной операции.

Ранее в Европарламент пришли с обысками по делу о «влиянии России».

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