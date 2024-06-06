В Молдавии захотели вступить в ЕС с Приднестровьем

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что Кишинев планирует вступить в Европейский союз (ЕС) как единое государство. Соответствующее намерение она обозначила в эфире телеканала Rlive.

Комментируя вопрос о вступлении в политическое объединение без Приднестровья, она отметила, что власти страны хотят присоединения к ЕС сразу и целиком.

«В наши намерения входит интегрироваться как единое государство. Как единое целое», — заявила Герасимова, подчеркнув, что ПМР уже интегрирована в европейское экономическое пространство.

Ранее Кристина Герасимова заявила, что решение об открытии переговоров по вступлению Кишинева в Европейский союз (ЕС) может быть принято в конце июня.

17 марта 2023 года президент Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. По ее словам, у республики есть поддержка от стран ЕС. Президент призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее в МИД РФ заявили, что Молдавию «подтягивают» в НАТО.