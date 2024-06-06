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В США раскритиковали материал WSJ об ухудшившемся состоянии Байдена

Экс-спикер Пелоси раскритиковала статью WSJ об ухудшившемся состоянии Байдена

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Global Look Press

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала материал The Wall Street Journal, в котором указывалось на ухудшающееся состояние главы государства Джо Байдена. На странице в соцсети Х она написала, что газета замолчала позиции демократов, сосредоточившись на «нападках со стороны республиканцев».

«Многие из нас [демократов] провели время с WSJ, чтобы поделиться своим опытом общения с президентом США, где мы видели его мудрость, опыт, силу и стратегическое мышление. Вместо этого журнал проигнорировал позицию демократов, сосредоточившись на нападках республиканцев, и напечатал репортаж», — написала Пелоси.

До этого The Wall Street Journal по итогам интервью более чем с 45 осведомленными политиками писала, что состояние и уровень вовлеченности президента США Джо Байдена в политические дела за закрытыми дверьми переменчивы и демонстрируют признаки ухудшения его состояния здоровья.

WSJ обращает внимание на то, что поведение президента США в основном критиковали республиканцы, демократы же описывали его как человека с «хорошими и плохими сторонами», но даже они признавали, что сейчас политик стал медленнее.

Ранее в Совфеде отреагировали на информацию об ухудшившемся состоянии Байдена.

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