Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде отреагировали на информацию об ухудшившемся состоянии Байдена

Сенатор Пушков раскрыл, что значит ухудшение состояния Байдена для выборов США

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что на предстоящих президентских выборах в США американцам, возможно, придется выбирать между осужденным и недееспособным кандидатом. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию WSJ об ухудшении состояния главы государства Джо Байдена.

«Ничего себе! Весь мир видит, что Байдену все сложнее контролировать себя перед телекамерами, на публике. А теперь выясняется, что не на публике все еще хуже. Что же там происходит? Полное отсутствие присутствия? И что это означает с точки зрения выборов?» — написал Пушков.

По его словам, из-за такого развития событий американцам на выборах в ноябре, вероятно, придется выбирать между осужденным кандидатом Дональдом Трампом и недееспособным кандидатом Джо Байденом.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что состояние и уровень вовлеченности президента США Джо Байдена в политические дела за закрытыми дверьми переменчивы и демонстрируют признаки ухудшения его состояния здоровья.

Ранее в США указали на риски для переизбрания Байдена из-за Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами