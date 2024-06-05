В Совфеде отреагировали на информацию об ухудшившемся состоянии Байдена

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что на предстоящих президентских выборах в США американцам, возможно, придется выбирать между осужденным и недееспособным кандидатом. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию WSJ об ухудшении состояния главы государства Джо Байдена.

«Ничего себе! Весь мир видит, что Байдену все сложнее контролировать себя перед телекамерами, на публике. А теперь выясняется, что не на публике все еще хуже. Что же там происходит? Полное отсутствие присутствия? И что это означает с точки зрения выборов?» — написал Пушков.

По его словам, из-за такого развития событий американцам на выборах в ноябре, вероятно, придется выбирать между осужденным кандидатом Дональдом Трампом и недееспособным кандидатом Джо Байденом.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что состояние и уровень вовлеченности президента США Джо Байдена в политические дела за закрытыми дверьми переменчивы и демонстрируют признаки ухудшения его состояния здоровья.

Ранее в США указали на риски для переизбрания Байдена из-за Украины.