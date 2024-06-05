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Путин не планирует посещать Курильские острова

Путин заявил, что не планирует посещать Курильские острова из-за занятости

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время не планирует посещать Курильские острова из-за своей загруженности, однако не исключает возможности сделать это в будущем. Об этом он заявил на организованной ТАСС встрече с руководителями мировых информационных агентств.

На мероприятии присутствуют представители информационных агентств, в том числе не являющихся дружественными стран.

«Я не вижу причин, по которым мне не стоит посетить эти острова. Однако, честно говоря, на данный момент у меня нет таких планов из-за моей занятости другими вопросами», — отметил президент.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.

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ПМЭФ-2024
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