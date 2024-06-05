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Моди ответил на поздравления с победой на выборах от Путина

Моди публично поблагодарил Путина за поздравление с победой на выборах

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с победой на выборах. Об этом индийский премьер написал в социальных сетях.

«Благодарю президента Путина за его звонок, чтобы передать теплые пожелания и поздравления народу Индии за его рекордное участие во всеобщих выборах и успех «Национально-демократического альянса». Мы подчеркнули нашу общую приверженность дальнейшему укреплению особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией», — пишет Моди.

4 июня стало известно, что возглавляемый партией Моди «Национально-демократический альянс» получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране. После этого Моди подал в отставку, чтобы 8 июня принести присягу и в третий раз подряд возглавить правительство страны.

До этого президент Владимир Путин поговорил по телефону с председателем правительства Индии Нарендрой Моди и поздравил с победой его партии на выборах в парламент.

Ранее премьер Индии Моди подал в отставку.

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