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Политолог: с помощью кредита Киеву США заработают на российских активах

Политолог Мезюхо: США выдадут кредит Украине и заработают на российских активах

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Shutterstock/FOTODOM

Предоставление Украине кредита в размере $50 млрд за счет замороженных российских активов – это способ для США заработать, заявил политолог Иван Мезюхо. Вашингтон не просто направляет Киеву помощь, а дает деньги в долг, намереваясь позднее забрать доходы с замороженных активов РФ, отметил он в беседе с RT.

«Речь идет о том, что Соединённые Штаты Америки намерены зарабатывать на российских активах», — заявил политолог.

Средства России замораживались не для Украины, поэтому никто ей не отдаст их просто так, добавил Мезюхо. В целом ситуация с украинским конфликтом, по его мнению, затягивается, так как с его помощью происходит «закабаление» Европы, выгодное США. Так, при передаче Киеву оружия, страны Европы заключают оборонные контракты с американским ВПК, помогая Штатам зарабатывать, заявил он.

«В проигрыше остаются и Украина, и Европейский Союз, который теряет свою суверенность», — заключил он.

Напомним, до этого глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила о намерении Запада предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России. По ее словам, эту идею одобряют в странах «Большой семерки». Аналитики считают, что такой шаг спровоцирует дестабилизацию мировой финансовой системы.

Ранее чиновников на Украине обвинили в растрате средств, предназначавшихся для обороны.

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