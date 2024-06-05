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Политолог оценил отказ США отправлять военных инструкторов на Украину

Политолог Рар: отказ США отправлять инструкторов в Киев приведет к расколу в ЕС

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Ukrainian Defence Ministry/Reuters

Отказ США отправлять военных инструкторов может спровоцировать раскол среди союзников Вашингтона. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар.

«Одни будут настаивать на том, что необходимо действовать и без американцев. Другие же будут говорить обратное. Мол, если не удается спрятаться за спиной Штатов, то и не стоит лезть в драку», — предположил Рар.

Он добавил, что, в отличие от европейцев, американцы правильно оценивают риски возможной эскалации конфликта на Украине. Страны Евросоюза, по его словам, должны осознать, что в случае столкновения с Россией они, а не США будут нести основную тяжесть боевых действий.

5 июня стало известно, что США не намерены отправлять на Украину солдат или военных инструкторов. По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Киев «оказался в глубокой яме», но выбирается из нее. Он также анонсировал новую военную помощь Украине в ближайшее время и заявления Джо Байдена по изъятию замороженных российских активов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции предупредили о последствиях возможных ударов оружием НАТО по России.

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