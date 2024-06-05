Мэр города в Дагестане объявил о решении уйти в отставку

Глава города Дербент в Дагестане Рустамбек Пирмагомедов объявил, что принял решение уйти в отставку. Соответствующее заявление Пирмагомедова опубликовано на странице администрации Дербента во «ВКонтакте».

«Мною принято решение сложить полномочия главы Дербента», — заявил чиновник.

По его словам, ему «выпала честь воплощать в жизнь новую историю древнего города» благодаря сенатору Сулейману Керимову и депутату Госдумы Хизри Абакарову.

Пирмагомедов заявил, что пребывал на посту мэра на протяжении более чем трех лет и «старался честно работать в интересах родного города». Он назвал работу главой города очень интересной.

В мае руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов покинул свой пост в связи с отбытием на службу в зону проведения специальной военной операции.

Также сообщалось, что в Дагестане специалист администрации одного из микрорайонов злоупотребила доверием и устроила на работу в местную школу себя, мужа, сына и дочь.

Ранее Кадыров назвал «провокацией» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане.