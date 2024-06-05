Политолог: Турция может стать тузом в рукаве у БРИКС

Турция может стать тузом в рукаве у БРИКС, поскольку имеет огромный географический козырь. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов, комментируя заявление Анкары о желании вступить в объединение.

Эксперт отметил, что Турция находится на пересечении многих торговых и энергетических маршрутов между Западом и Востоком. Также он объяснил, почему НАТО не сможет исключить страну из своего состава даже после ее присоединения к БРИКС.

«Этот козырь не переплюнуть никем и ничем — контроль проливов. То есть исключить Турцию из НАТО — это фактически полностью отдать Черное море, проливы и часть Средиземного моря, грубо говоря, России и союзникам. Южный фланг НАТО закрыть некем, кроме Турции», — отметил Образцов.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва одобряет повышенный интерес Анкары к присоединению к БРИКС.

При этом представитель Кремля отметил, что объединение не может в краткие сроки полностью удовлетворить интересы всех желающих вступления стран, так как этот процесс растянут во времени, однако продумывает форматы контактов со всеми заинтересованными государствами.

Ранее в Таиланде одобрили проект о намерении страны стать членом БРИКС.