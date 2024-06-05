В США указали на риски для переизбрания Байдена из-за Украины

Ситуация на Украине негативно скажется на шансах переизбрания Джо Байдена на предстоявших президентских выборах в США. Такую оценку дает Politico.

В материале отмечается, что глава государства начинает серию международных поездок с визита во Францию, чтобы продемонстрировать Атлантическое единство Соединенных Штатов и Европы. Однако конфликт на Украине и война на Ближнем Востоке усложнили его работу и поспособствовали шаткости положения внутри страны.

Politico цитирует анонимного американского чиновника, который назвал внешнюю политику проблемой для Белого дома. По его словам, она подрывает главный принцип Байдена, выдвинутый на выборах 2020 года о том, что он намерен восстановить влияние Вашингтона на мировой арене и «вернуть страну к нормальности».

До этого The American Conservative писал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует заморозить конфликт на Украине перед предстоящими выборами главы государства.

«Администрация Байдена просто хочет сохранить все как есть до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова подумают о возможности мирного урегулирования конфликта», — говорится в тексте.

Ранее Пушков рассказал об очередном ударе Байдена по надеждам Украины.