Эксперт раскрыл, как НАТО может отреагировать на вступление Турции в БРИКС

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление турецкой стороны о желании присоединиться к БРИКС. По мнению эксперта, такой шаг Анкары может вызвать неоднозначную реакцию со стороны НАТО.

С одной стороны, по его словам, это может усилить напряженность в отношениях Турции с союзниками по альянсу, с другой — Анкара может использовать свое новое положение для укрепления своего влияния внутри НАТО.

«Членство в БРИКС может способствовать экономическому росту Турции за счет доступа к кредитным ресурсам Нового банка развития, а также укрепления торговых и инвестиционных связей с другими членами блока», — считает политолог.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва одобряет повышенный интерес Анкары к присоединению к БРИКС.

При этом представитель Кремля отметил, что объединение не может в краткие сроки полностью удовлетворить интересы всех желающих вступления стран, так как этот процесс растянут во времени, однако продумывает форматы контактов со всеми заинтересованными государствами.

Ранее Орбан объяснил, почему Венгрия остается в ЕС и не присоединяется к БРИКС.