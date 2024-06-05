Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, как НАТО может отреагировать на вступление Турции в БРИКС

Политолог Шафир: вступление Турции в БРИКС может вызвать негативную реакцию НАТО

close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление турецкой стороны о желании присоединиться к БРИКС. По мнению эксперта, такой шаг Анкары может вызвать неоднозначную реакцию со стороны НАТО.

С одной стороны, по его словам, это может усилить напряженность в отношениях Турции с союзниками по альянсу, с другой — Анкара может использовать свое новое положение для укрепления своего влияния внутри НАТО.

«Членство в БРИКС может способствовать экономическому росту Турции за счет доступа к кредитным ресурсам Нового банка развития, а также укрепления торговых и инвестиционных связей с другими членами блока», — считает политолог.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва одобряет повышенный интерес Анкары к присоединению к БРИКС.

При этом представитель Кремля отметил, что объединение не может в краткие сроки полностью удовлетворить интересы всех желающих вступления стран, так как этот процесс растянут во времени, однако продумывает форматы контактов со всеми заинтересованными государствами.

Ранее Орбан объяснил, почему Венгрия остается в ЕС и не присоединяется к БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами