Байден прилетел во Францию по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии

Президент США Джо Байден прибыл во Францию для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Трансляцию из парижского аэропорта Орли вел телеканал BFMTV.

Американского лидера встретил около трапа французский премьер-министр Габриэль Атталь.

Помимо участия в праздничных мероприятиях, которые пройдут 6-7 июня, Байден должен встретиться с Макроном. Переговоры двух лидеров состоятся 8 июня. Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и климатические проблемы.

5 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии проведет встречу с Эммануэлем Макроном и рядом других должностных лиц, а также выступит в парламенте страны. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов не исключает встречу во Франции Байдена и Зеленского.

Ранее стало известно, что Франция не будет приглашать Россию на юбилей высадки в Нормандии.