Захарова назвала швейцарский саммит по Украине «никчемным мероприятием»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «никчемным мероприятием» предстоящий в Швейцарии международный саммит по Украине. Об этом пишут «Известия».

«То, что это никчемное предприятие, знают все. Не все имеют возможность об этом говорить вслух», — отметила она.

Помимо этого Захарова уточнила, что «крупнейшие державы либо отказались от участия в конференции, либо понизили уровень до технического».

4 июня стало известно, что на саммите по Украине Бразилию будет представлять чиновник невысокого ранга. Издание O Globo сообщило, что такое решение принял президент Бразилии Луис да Силва.

«Идея состоит в том, чтобы отправить кого-то без права принимать решения, просто для присутствия», — говорится в публикации.

В тот же день сообщалось, что Австралию на «саммите мира» в Швейцарии будет представлять министр страхования по инвалидности Билл Шортен.

Ранее эксперт объяснил, почему Китай отказался от участия в саммите по Украине.