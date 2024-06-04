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На Западе заявили, что приоритеты США и Украины расходятся

Газета NYT узнала о расхождении приоритетов США и Украины

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Tobias SCHWARZ/Reuters

В Вашингтоне опасаются возможной ядерной эскалации российско-украинского конфликта несмотря на разрешение использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на советников президента США Джо Байдена.

Отмечается, что Киев менее обеспокоен разрешением США бить по территории РФ, так как Украине «больше нечего терять».

Один из собеседников издания подчеркнул, что ограничения на атаки по российской территории больше не имеют смысла, так как ситуация изменилась.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия будет пресекать любые попытки, создающие угрозы для российских систем предупреждения о ракетном нападении.

По его словам, Украина уже несколько раз пробовала нарушить нормальное функционирование важных звеньев военной организации РФ. В том числе речь идет об объектах, которые относятся к стратегической сфере.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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