Египет сократил поставки картофеля в Россию. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор «Картофельного союза» Алексей Красильников.

Он напомнил, что традиционно Египет поставлял России от 300-500 тысяч тонн картофеля в мае-июне. По его словам, сокращение поставок привело к росту цен на рынке, однако уже в скором времени ожидаются поставки молодого картофеля непосредственно с отечественных полей. Это должно исправить ситуацию, отметил эксперт.

Посевные площади картофеля в ряде регионов несколько сократились по сравнению с прошлым годом, в том числе из-за невысокой рентабельности картофеля. Но во многих областях, в том числе в Подмосковье, их объем сохранился, поэтому никакой критической ситуации с картофелем не будет, заверил Красильников.

До этого стало известно, что российские аграрии потеряли более половины будущего урожая из-за неожиданных заморозков в начале мая. Некоторые хозяйства лишились и самих многолетних насаждений.

Ранее россиян предупредили о штрафе за продажу картофеля с дачи.