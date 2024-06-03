В ОП раскритиковали идею сократить матерям с двумя детьми рабочую неделю

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала законопроект, внесенный в Государственную думу группой депутатов, согласно которому, матерям с двумя и более детьми следует сократить рабочую неделю на час. По ее мнению, «выделение работающих мам в отдельную категорию приведет к формированию в общественном сознании неравного распределения ответственности родителей за подрастающие поколения».

«Давая определенные привилегии только матерям, мы как будто отрицаем такие же обязанности у отцов. В нашей стране на уровне Конституции закреплено понимание традиционной семьи как союза мужчины и женщины. Женщины и мужчины имеют одинаковые права и возможности», — сказала Голышенкова.

Она добавила, что женщина, впервые ставшая мамой, учится более эффективно планировать свое время, чтобы иметь возможность работать и уделять достаточно времени семье.

3 июня стало известно, что депутаты внесут в Госдуму законопроект о введении сокращенной рабочей недели до 39 часов для женщин, у которых двое или больше несовершеннолетних детей.

Авторы инициативы утверждают, что такие меры направлены на предоставление женщинам большего свободного времени для личных нужд. Они подчеркивают, что изменения не должны негативно сказаться на рынке труда или на интересах работодателей к найму женщин с детьми. Предложение основано на том, что существующие льготы практически не учитывают потребности женщин с двумя детьми, а они составляют значительную группу населения.

Ранее в сокращении рабочей недели для российских матерей увидели опасный недостаток.