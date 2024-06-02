Еврокомиссия проверит число пользователей Telegram из ЕС

Заместитель главы Еврокомиссии Вера Йоурова в интервью агентству Bloomberg сообщила, что ЕК проверит число пользователей Telegram из стран-членов Евросоюза (ЕС) для изучения принципа работы мессенджера.

Она сообщила, что по официальным данным Telegram, в нем зарегистрированы 42 миллиона пользователей из стран Евросоюза.

«Критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, — 45 миллионов пользователей. Поэтому сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра», — сообщила Йоурова.

По ее словам, если реальное число пользователей окажется выше обозначенного, то Еврокомиссии придется «глубоко изучить Telegram». Йоурова напомнила, что, согласно закону о цифровых услугах, платформы берут на себя обязательство по борьбе с распространением дезинформации, наркотрафиком и контрабандой.

Также Вера Йоурова заявила, что считает мессенджер Telegram представляет проблему.

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