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Еврокомиссия проверит число пользователей Telegram из ЕС

Замглавы ЕК Йоурова: комиссия проверит число пользователей Telegram из Евросоюза

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Dado Ruvic/Reuters

Заместитель главы Еврокомиссии Вера Йоурова в интервью агентству Bloomberg сообщила, что ЕК проверит число пользователей Telegram из стран-членов Евросоюза (ЕС) для изучения принципа работы мессенджера.

Она сообщила, что по официальным данным Telegram, в нем зарегистрированы 42 миллиона пользователей из стран Евросоюза.

«Критерий, по которому Европейская комиссия должна действовать, — 45 миллионов пользователей. Поэтому сейчас мы проверяем, верна ли эта цифра», — сообщила Йоурова.

По ее словам, если реальное число пользователей окажется выше обозначенного, то Еврокомиссии придется «глубоко изучить Telegram». Йоурова напомнила, что, согласно закону о цифровых услугах, платформы берут на себя обязательство по борьбе с распространением дезинформации, наркотрафиком и контрабандой.

Также Вера Йоурова заявила, что считает мессенджер Telegram представляет проблему.

Ранее в Общественной палате РФ презентовали новый инструмент борьбы с фейками.

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