Зеленский раскрыл «самого главного врага» Украины

Медленные поставки западного оружия на Украину являются ее «самым главным врагом», заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает ТАСС.

Глава государства 31 мая провел пресс-конференцию в Стокгольме. Во время мероприятия он выразил благодарность США и другим западным странам за военную поддержку Украины.

При этом Зеленский обратил внимание, что не так давно американский конгресс одобрил очередной пакет помощи его стране. Однако, по словам президента, одним голосованием в парламенте процесс согласования поставок техники в зону конфликта не ограничивается.

«После голосования еще должны быть шаги согласования, а потом поставок, а если какая-то новая техника, то это тренировки и так далее. То есть от момента принятия пакета до момента использования может пройти полгода и больше», — пояснил он.

Как сказал глава государства, в данный момент медленные поставки вооружений являются «самым главным врагом» Украины. Зеленский добавил, что обучение военнослужащих страны обращению с западной техникой занимает месяцы. При этом после завершения тренировок Киеву приходится еще столько же ждать появления оружия на поле боя, резюмировал украинский лидер.

Ранее в офисе президента Украины заявили об абсолютном превосходстве российских войск в вооружении.