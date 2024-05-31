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Зеленский раскрыл «самого главного врага» Украины

Зеленский назвал медленные поставки западного оружия главным врагом Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Медленные поставки западного оружия на Украину являются ее «самым главным врагом», заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает ТАСС.

Глава государства 31 мая провел пресс-конференцию в Стокгольме. Во время мероприятия он выразил благодарность США и другим западным странам за военную поддержку Украины.

При этом Зеленский обратил внимание, что не так давно американский конгресс одобрил очередной пакет помощи его стране. Однако, по словам президента, одним голосованием в парламенте процесс согласования поставок техники в зону конфликта не ограничивается.

«После голосования еще должны быть шаги согласования, а потом поставок, а если какая-то новая техника, то это тренировки и так далее. То есть от момента принятия пакета до момента использования может пройти полгода и больше», — пояснил он.

Как сказал глава государства, в данный момент медленные поставки вооружений являются «самым главным врагом» Украины. Зеленский добавил, что обучение военнослужащих страны обращению с западной техникой занимает месяцы. При этом после завершения тренировок Киеву приходится еще столько же ждать появления оружия на поле боя, резюмировал украинский лидер.

Ранее в офисе президента Украины заявили об абсолютном превосходстве российских войск в вооружении.

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