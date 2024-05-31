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В Польше опубликовали и удалили сообщение о начале мобилизации

РАР опубликовало и удалило сообщение о начале частичной мобилизации в Польше

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Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

В Польше государственное информагентство РАР опубликовало и сразу удалило сообщение о частичной мобилизации и отправке военнослужащих на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился начать частичную мобилизацию с 1 июля. Текст дважды появлялся в новостной ленте РАР и дважды аннулировался.

Агентство выступило с опровержением, сообщив, что информация о мобилизации не соответствует действительности, а РАР не является ее источником.

Инцидент прокомментировали и в канцелярии премьер-министра Польши. Ее руководитель Ян Грабец заявил, что правительство «выясняет, что произошло».

Местные СМИ высказывали предположение, что случившееся стало результатом взлома. Иных подробностей к настоящему моменту нет.

30 мая стало известно, что большинство опрошенных поляков выступают за размещение в стране ядерного оружия. Идею поддержали 58% опрошенных, 33% выступили против размещения ядерного оружия, 9% респондентов не нашли мнение по данному вопросу.

Ранее глава МИД Сикорский заявил, что Польша готовит 45-й пакет помощи Украине.

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