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В России заявили, что Запад подошел к последней черте эскалации

Постпред Крыма Мурадов: Запад в своей агрессии перешел красные линии

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РИА Новости

Атаками на территорию РФ Запад перешел обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и подошел в своей агрессии к последней черте. Об этом заявил постпред республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, одним из главных элементов прямой войны Североатлантического альянса с РФ является наведение ракет на стратегические объекты России. Мурадов подчеркнул, что беспилотники Соединенных Штатов на постоянной основе барражируют рядом с Крымом над Черным морем. Также он отметил, что американские спутники наводят западные ракеты на важные российские объекты.

Мурадов заявил, что многие эксперты считают, что такие действия Запада являются переходом на последнюю ступень эскалации, за которой последует «ядерная катастрофа».

31 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад производит оружие медленнее, чем Россия.

В этот же день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Запад напрямую участвует в войне против России, участие западных военных специалистов в конфликте на Украине может послужить casus belli, поводом к войне.

Ранее Медведев не исключил применение Россией ядерного оружия.

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