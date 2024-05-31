Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Dekoder

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории РФ деятельность немецкой неправительственной организации Dekoder - gGmbH. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральная прокуратура по результатам проверки приняла решение о признании деятельности иностранной неправительственной организации Dekoder - gGmbH нежелательной на территории России», — сказано в тексте.

Организация была учреждена в 2015 году в Германии. Отмечается, что на ее сайте «размещаются исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России». В Генпрокуратуре подчеркнули, что организация публикует материалы, обвиняющие российское руководство РФ в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии».

До этого сообщалось, что генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельности украинской неправительственной организации (НПО) Liberal Democratic League of Ukraine.

Ранее Лавров заявил о попытках США внедрить НПО в постсоветское пространство.