Блинкен не исключил все более глубоких ударов оружием США по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что удары американским оружием будут идти все глубже по территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать (стратегию относительно ударов. — «Газета.Ru»)», — заявил он.

Также Блинкен заявил, что Запад продолжит корректировать свою стратегию относительно ударов по территории РФ.

30 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по территории РФ. По данным журналистов, речь идет об атаках на российские объекты «исключительно в районе Харькова». 31 мая The New York Times со ссылкой на источники рассказало, что Украина уже в ближайшие несколько часов или дней может начать наносить удары по РФ при помощи американского оружия. Также сообщалось, что Вашингтон намерен разрешить Киеву использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по российской территории.

Ранее в министерстве обороны Германии подтвердили, что власти страны разрешили Украине использовать немецкое оружие для ударов по РФ.