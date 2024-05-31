ЕС ввел санкции против главы минобороны Ирана

Евросоюз ввел санкции против министра обороны Ирана Мохаммада Аштиани за военную помощь, которая по мнению ЕС, была оказана России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Евросоюз утверждает, что минобороны Ирана «отвечает за планирование, логистику и финансирование Вооруженных сил Ирана, играет огромную роль в оборонной промышленности, в том числе в производстве БПЛА». ЕС полагает, что Аштиани является ответственным за поддержку Тегераном Москвы в конфликте на Украине.

Также под санкции попали еще пять физических лиц и три иранские организации, включая ВМС КСИР Ирана.

Рестрикции включают заморозку активов на территории ЕС, если они имеются, а также запрет на поездки в Евросоюз.

Кроме того, в пятницу, 31 мая, Евросоюз ввел санкции против девяти человек и организаций КНДР за то, что они, по версии ЕС, оказывали помощь России в конфликте с Украиной.

Ранее ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Кожемяко.